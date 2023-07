Prasówka 9.07.2023 Leszno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Leszna

Warto pójść na rynek w Lesznie, bo od czwartku - 6 czerwca 2023 stoi tam wystawa plenerowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Temat wystawy jest bardzo aktualny i wiąże się się z wakacjami. Prezentowane są zdjęcia z wakacji, które przez całe dziesięciolecia przechowywano w rodzinnych albumach. Swoje zdjęcia udostępnili: Roman Biskupski, Jacek Borowiak, Krzysztof Handke, Anna Juskowiak, Krystyna Kuczkowska, Krystian Maćkowiak, Alicja Marcinkowska, Odona Napierała, Barbara Piwońska, Anna Sternal, Eugenia Strojna – Sternal, Katarzyna Trepczyńska i Zbigniew Mocek. Plansze ze zdjęciami na rynku można oglądać do końca sierpnia.

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. To również okres wzmożonej pracy służb mundurowych rozdysponowanych do wypadków drogowych. Policja przygotowała mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - wakacje 2023. Przed wakacyjną podróżą warto spojrzeć czy na trasie nie ma miejsc szczególnie niebezpiecznych i ściągnąć nogę z gazu.