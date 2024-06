Prasówka Leszno 11.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W Lesznie o ponad 5 000 głosów wygrała Koalicja Obywatelska z Prawem i Sprawiedliwością w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Inaczej było w powiecie leszczyńskim, w którym PiS zebrał 200 głosów więcej niż reprezentacja Koalicji Obywatelskiej. Wybory miały miejsce w niedzielę - 9 czerwca 2024.

O 21.00 zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do urn poszło niecałe 40 procent uprawnionych, to dużo mniej niż w głosowaniu z 15 października do parlamentu krajowego. Po raz pierwszy od 10 lat wybory nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość.