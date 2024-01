Prasówka Leszno 13.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

W piątek, 12 stycznia o godzinie 16:30 doszło do tragicznego wypadku pomiędzy miejscowościami Dąbrówka Leśna, a Lipa pod Obornikami Wielkopolskimi. W zderzeniu brały udział 2 samochody. Dwie osoby nie żyją.

W czwartkowym wypadku w Odolanowie zginął 28-letni Radosław z Sulmierzyc. Jak się okazało, jechał on do Ostrowa Wlkp., żeby odebrać swoją partnerkę i nowonarodzonego przed tygodniem synka. Niestety los chciał inaczej. Drugą z ofiar śmiertelnych był jego 19-letni kolega. Przyjaciele Radosława nie pozostali obojętni na krzywdę i postanowili zorganizować zbiórkę, by wesprzeć osieroconą rodzinę 28-latka.