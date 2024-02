Prasówka Leszno 14.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Wojewoda ogłosił termin kwalifikacji wojskowej w Wielkopolsce. Pierwsi wezwani przed komisję stawili się 1 lutego 2024 roku. Nie dotyczy to jednak osób z Leszna i powiatu leszczyńskiego. Osoby z Leszna w budynku przy Opalińskich 1 stawią się od 4 marca, a z powiatu leszczyńskiego wezwani zostaną od 27 marca. Obowiązek stawienia się mają mężczyźni urodzeni w 2005 roku oraz mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwania otrzymały także kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku.

Chłopiec jadący z ojcem ciągnikiem rolniczym został poszkodowany w wypadku, do którego doszło we Włoszakowicach. W jadący ulicą Dworcową traktor z przyczepą uderzyła ciężarówka. Siła uderzenia była tak duża, że traktor przewrócił się na bok i spadł z rampy na nieczynne torowisko.

To już jest pewne, firma Adamietz dostanie zlecenie modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie. Oznacza to zakończenie wlekącej się przez wiele miesięcy procedury przetargowej. Oferty otworzono pod koniec sierpnia 2023 roku, a korzystniejszą cenę zaproponowało przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich. Jednak przegrana firma Alstal z Bydgoszczy złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawa przeciągała się i wreszcie samorząd poinformował, że inwestycja kosztująca 74 000 000 może się rozpocząć. Oficjalne podpisanie umowy z firmą Adamietz jeszcze w lutym.