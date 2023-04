Prasówka Leszno 15.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

MOK w Lesznie przedstawił dziś lineup Dni Leszna 2023. W Lesznie wystąpią w tym roku Cleo, Ania Dąbrowska oraz Gromee, których koncerty odbędą się na stadionie 26 maja 2023. Dzień później imprezy na weekendowe dni przeniosą się do Parku Satyryków. Jakie atrakcje czekają tam na mieszkańców Leszna?

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD 10.3 4GB/64GB LTE Szary ZA5V0311PL Tablet LENOVO

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

lenovo tab m10 fhd plus wyróżnia się w tłumie całk…

Tab M10 Plus FHD ZA5V0287PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5V0291PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Prasówka 15.04 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przedszkole Miejskie numer 12 to najlepiej wyposażona placówka tego typu w Lesznie. Czeka na otwarcie i przyjęcie dzieci, ale wciąż brakuje jeszcze drobnych formalności pozwalających na przeprowadzkę. Zajrzeliśmy dziś z kamerą i aparatem do nowej siedziby, by zobaczyć, w jak dobrych warunkach będą tu uczyć się przedszkolaki.