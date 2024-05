Prasówka Leszno 15.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Leszno 15.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Oddany niedawno do użytku dla kierowców skrót drogowy przez las między Klonówcem a Goniembicami nie dla wszystkich kierowców jest spokojnym leśnym odcinkiem drogi. We wtorek 14 maja 2024 doszło tam do dachowania samochodu osobowego.