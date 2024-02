Prasówka Leszno 21.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Cyfrowy dowód to najważniejszy produkt dostępny w aplikacji mObywatel. Pobrało go już ponad 6 milionów obywateli Polski i nie każdy wie, że mDowód to zupełnie osobny dokument, niż ten, który nosimy w portfelu. To nie jedyna różnica pomiędzy obydwoma dowodami. Zobacz, czym różnią się oba dokumenty w oficjalnym rządowym komunikacie.