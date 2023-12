Prasówka Leszno 27.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Half Price, Just Gym, CCC, Pepco, Rossman, Apart, Tabak i Świat Książki, to tylko niektóre z marek, które będzie można znaleźć w nowej Galerii Goplana w Lesznie. Czy nowy obiekt ustawiony w centrum Leszna zmieni handel na starówce? I czy centrum 60-tysięcznego miasta znowu nabierze wigoru? To tylko z niektórych pytań, które zadają sobie mieszkańcy Leszna. Odpowiedź poznamy po kilku miesiącach od otwarcia galerii handlowej mieszczącej się przy ulicy Dąbrowskiego w Lesznie.