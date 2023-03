Prasówka Leszno 28.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek - 28 marca 2023 roku zakończy się głosowanie w konkursie Orange Polska "Inteligentne Przejście". Chodzi w nim o przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z alejami 21 Października w Lesznie. Trudnym przeciwnikiem dla Leszna jet Iława, która zebrała zbliżoną ilość głosów.

Prasówka 28.03 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie otworzyła się na mamy. MAMYdzieci to projekt, którego celem jest przede wszystkim wsparcie towarzyskie, możliwość poznania innych osób i wymienienia się doświadczeniami. Propozycja skierowana jest do mam, które obecnie nie są aktywne zawodowo, ponieważ całą uwagę poświęcają rodzinie i czują się w tym rodzicielstwie trochę samotne. Najbliższe spotkanie już we wtorek - 28 marca 2023 roku o godz. 10.00 w MBP przy placu Metziga w Lesznie.