Prasówka Leszno 3.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Już za tydzień – 10 i 11 października 2023 Bank Żywności w Lesznie – otworzy swoje stoiska ze zniczami i wiązankami sztucznych kwiatów na groby bliskich. Wszystkie pochodzą z recyklingu i będzie je można kupić za symboliczne pieniądze. Zobaczcie, jak wyglądają przygotowania do kiermaszu.

Schab po cygańsku to rozgrzewające i sycące danie z patelni, pełne przypraw i warzyw. Bardzo prosto możesz przygotować dużą porcję tej potrawy, dla całej rodziny. Sprawdzi się na co dzień i od święta. Dzięki sprytnemu trikowi mięso jest idealnie miękkie i rozpływające się w ustach. Sprawdź, jak przygotować pyszny i sycący obiad ze schabu.

Pyszna zupa dyniowa z mlekiem kokosowym to idealny posiłek dodający wigoru. Zestaw orientalnych przypraw sprawia, że zupa wesprze odporność i rozgrzeje. Jeżeli wykorzystacie wcześniej przygotowany bulion lub rosół, ugotowane ziemniaki i przechowywane w lodówce purée z dyni, to pyszna zupa powstanie w mniej niż 30 minut. Zobacz przepis na zupę dyniową z mleczkiem kokosowym i imbirem.

Prasówka 3.10 Leszno: pozostałe wydarzenia

W najbliższych dniach ma się wyjaśnić, jaki będzie koszt naprawy zniszczonego odcinka ścieżki pieszo -rowerowej Osieczna - Goniembice oraz to, kto pokryje koszty naprawy. Nie będzie to z pewnością wykonawca prac. To nie na nim ciążył obowiązek badania gruntu przed inwestycją.