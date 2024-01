Prasówka Leszno 30.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

W charytatywną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 włączyło się także środowisko wioślarzy. W 11 miastach Polski, także w Krakowie, organizowane było bicie rekordu w wiosłowaniu na ergometrze. Przy okazji zbierano środki na WOŚP.

50-latka z raną postrzałową nogi trafiła do szpitala w Kościanie. Do postrzału doszło na strzelnicy w Czaczu w gminie Śmigiel. Kobieta zraniła się chowając broń do kabury. Kilka miesięcy temu w tej samej strzelnicy doszło do innego wypadku. Ranny został wtedy 36- latek z Poznania.

Akcja Pączki do Rączki 2024 rusza w Lesznie już 8 lutego 2024 roku. Organizatorzy właśnie zakończyli przyjmowanie od instytucji, które chcą włączyć się w słodką akcję charytatywną w Lesznie. W tym roku sprzedaż pączków wspomoże leczenie trojga dzieci: Borysa, Bartka, Grzesia.