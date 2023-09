Prasówka Leszno 4.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Moto Kuchary 2023. Po roku ciszy w Kucharach znów można było usłyszeć ryk silników. W niedzielę, 3 września odbyła się kolejna edycja zlotu motocyklowego - Moto Kuchary 2023 organizowanego przez Moto Spot Kalisz. Już po raz trzeci do Kuchar pod Pleszewem zjechał prawdziwy tłum motocyklistów ze wszystkich zakątków Wielkopolski, ale nie tylko, a wszystko po to, by uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu