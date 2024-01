Prasówka Leszno 5.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wypadek na skrzyżowaniu w Kłodzie w powiecie leszczyńskim. W środę 3 stycznia 2024 wieczorem doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane. To kierowcy obu samochodów.

Testy diagnostyczne z wydawnictwem Nowa Era odbywają się w styczniu 2024 roku. Pierwszy egzamin, do którego przystąpią uczniowie to matura próbna z języka polskiego. Została ona zaplanowana na 4 stycznia. Już niebawem dowiemy się, jakie zadania pojawiły się w arkuszu oraz co na temat egzaminu mówią maturzyści. Gdzie szukać arkusza i odpowiedzi oraz co trzeba powtórzyć przed maturą? Sprawdź.