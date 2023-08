Prasówka Leszno 5.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Pokaz wojskowego sprzętu i żołnierska kuchnia, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na piknik wojskowy w Miejskiej Górce w powiecie rawickim. Wojskowa impreza będzie miała miejsce 13 sierpnia 2023. Dwa dni później będzie Święto Wojska Polskiego i wielka parada żołnierzy w Warszawie.

Do niedawna nieco zapomniane i kojarzone głównie z ogrodami wiejskimi, floksy wiechowate powróciły do łask i z wdziękiem wkroczyły do naszych ogrodów. Wydają się łatwe w uprawie, ale mają pewne wymagania i trzeba o nie zadbać, bo dość często chorują. Podpowiadamy, jak pielęgnować floksy.