Prasówka Leszno 6.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego w Lesznie gościł Maciej Lasek. Lasek od 2019 roku jest posłem Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej był przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zapytaliśmy, co sądzi o przejęciu przez samorząd lotniska? Zdaniem Laska przejęcie przez samorząd lotniska w 2018 roku było "świetnym pomysłem porządkującym to, co było wcześniej" a "lotnisko jest skarbem mieszkańców Leszna".