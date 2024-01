Prasówka Leszno 9.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lesznie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Leszno 9.01: top 3 artykuły z wczoraj

Spacerując po Lesznie widzimy wyremontowane kamienice lub nowe budynki. Nie wszystko zostało jeszcze zrobione, ale miasto zmienia się. Nie tylko pojedyncze kamienice, ale całe kwartały przechodzą gruntowną zmianę. Tak jest z ulicą Przemysłową i Skarbową, a wkrótce rewitalizację przejdzie spora część miasta położona pomiędzy alejami Jana Pawła 2 i Obrońców Lwowa. Będzie tam dużo zieleni i miejsca do zabawy. My zapraszamy w wyjątkową podróż do Leszna, które zapamiętali nasi rodzice. Do miasta, które właśnie awansowało do ligi stolic województw.