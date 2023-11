Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Lesznie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Duża sala widowiskowa na 600 osób w budynku po Miejskiej Bibliotece Publicznej, czy to jest możliwe? Prezydent Leszna Łukasz Borowiak chciałby, aby tak zagospodarować opuszczony budynek w centrum Leszna. Ale to nie jest wszystko, bo mowa jest też o działce od strony ulicy Zielonej. A skąd pieniądze na tę inwestycję? Samorząd będzie wnioskował o unijne dofinansowanie inwestycji w samym centrum Leszna.

Kolory jesieni to chyba najpiękniejszy widok w roku. Jak wygląda Leszno w złotych, jesiennych barwach? Są zakątki, które prezentują się wręcz bajkowo o tej porze roku. Wykorzystaliśmy listopadowe promienie słońca, by pokazać Wam tę piękną odsłonę jesiennego Leszna na zdjęciach z drona. Tak wygląda jesień 2023 w Lesznie widziana z lotu ptaka.

W Leszczyńskiej Galerii Książki zagościły obrazy malarek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie. Prezentowane obrazy są owocem wyjazdu sekcji malarskiej UTW do Lubinia i klasztoru Benedyktynów. Grupa licząca 15 osób działa pod kierownictwem Włodzimierza Pietrzyka, a starościną jest Elżbieta Szykulska.

W toku śledztwa nadzorowanego przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (6 listopada 2023 r.) dokonali zatrzymania burmistrza Wrześni, który zażądał łapówki od przedsiębiorcy w związku z możliwością dalszej realizacji inwestycji w postaci budowy biogazowni.

Przebudowa mostu w Miastku w gminie Wijewo jest jedną z bardziej widowiskowych inwestycji prowadzonych przez powiat leszczyński. Wymagająca dużych umiejętności i precyzji inwestycja kosztuje prawie 3 500 000 złotych, z czego 1 500 000 złotych jest dotacją z Ministerstwa Infrastruktury. Zgodnie z umową termin zakończenia przebudowy to styczeń 2024 roku.

Kamery monitoringu straży miejskiej zarejestrowały we wtorek - 7 listopada 2023 roku, mężczyznę, która podrzucił worek ze śmieciami na alei Słowackiego. Mężczyzna zapakowane odpady przywiozła do centrum Leszna na rowerze. To nie jest odosobniony przypadek podrzucania śmieci w Lesznie.

Już po raz 46. rozpoczął się Międzynarodowy Listopad Poetycki. W Lesznie w jego ramach odbyło się spotkanie z poetami z Leszna i okolic. Wśród nich pojawił się debiutujący w tym cyklu spotkań Piotr Radke z Włoszakowic. Jak sam przyznaje, nowoczesna poezja świetnie łączy się z social mediami, gdzie on sam promuje swoją twórczość.

Serniki, biszkopty i ciasta z galaretką to wypieki, które w łatwy sposób można przygotować w biało-czerwonych barwach. Można bawić się kolorystyką użytych owoców, użyć barwnika spożywczego lub czerwonej galaretki. Podpowiadamy 5 niezawodnych ciast, które umilą świętowanie w rodzinnym gronie.