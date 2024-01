Prasówka z Leszna 10.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

32-letni mieszkaniec powiatu górowskiego stanie przed sądem po ataku siekierą na swojego znajomego w Lesznie. Doszło do tego latem 2023 roku na skrzyżowaniu przy Obrońców Lwowa. Łukasz A. odpowie też za posiadanie narkotyków, groźby karalne i jazdę samochodem mimo odebrania mu prawa jazdy. W tej sprawie do sądu wpłynął już akt oskarżenia.

Samorząd Leszna szykuje się do konferencji pt. „100 lat sportu żużlowego". Wydarzenia, w którym wezmą udział decydenci, dziennikarze sportowi i fani żużla będzie miała miejsce 19 stycznia 2024 roku w Teatrze Miejskim w Lesznie. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie emisja filmu pt. „Żużel". Udział w wydarzeniu jest darmowy, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, chęć wzięcia udziały w wydarzeniu należy zgłosić do 17 stycznia 2024 roku.

Spacerując po Lesznie widzimy wyremontowane kamienice lub nowe budynki. Nie wszystko zostało jeszcze zrobione, ale miasto zmienia się. Nie tylko pojedyncze kamienice, ale całe kwartały przechodzą gruntowną zmianę. Tak jest z ulicą Przemysłową i Skarbową, a wkrótce rewitalizację przejdzie spora część miasta położona pomiędzy alejami Jana Pawła 2 i Obrońców Lwowa. Będzie tam dużo zieleni i miejsca do zabawy. My zapraszamy w wyjątkową podróż do Leszna, które zapamiętali nasi rodzice. Do miasta, które właśnie awansowało do ligi stolic województw.