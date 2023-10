Prasówka z Leszna 13.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Po półrocznym funkcjonowaniu z Rynku w Lesznie powoli znikają ogródki wiedeńskie. Gastronomowie zwijają sezonowe biznesy po całkiem niezłym sezonie 2023. Zgodnie z umową ten typ działalności można prowadzić do końca listopada, ale nie wiadomo czy dotrwają do tego czasu, głównie z powodu pogody.

Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

Do końca października ma zostać naprawiona uszkodzona część ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Osieczną z Goniembicami. Zniszczony odcinek będzie rozebrany i wykonany w innej technologii. Otwarcie drogi zaplanowano na początek listopada.

Prasówka 13.10 Leszno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Całkowitego zakazu wykorzystywania służb mundurowych do celów promocji politycznej chce Lewica – zapewnia poseł Wiesław Szczepański. Jego zdaniem w tej kampanii wyborczej dochodziło do wykorzystywania mundurowych do promocji polityków. Szczepański wskazuje tu na strażaków i kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym w czasie czwartkowej konferencji prasowej podsumowującej kampanię Lewicy.