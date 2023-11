Prasówka z Leszna 13.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wszystko zaczęło od radia, które stało w pokoju prababci. Sześcioletni Kuba chciał sprawdzić dlaczego nie grało. Uzbrojony w potrzebny do reperacji sprzęt rozkręcił co trzeba, i po wymianie bezpiecznika, z radia znowu popłynęła muzyka. Dzisiaj 16-letni uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w swoich zbiorach ma ponad 100 starych telewizorów i radioodbiorników. Część swoich zbiorów prezentuje w Leszczyńskiej Galerii Książki. Najstarsze radio, które można obejrzeć w czytelni muzycznej, wyprodukowano w 1938 roku. Najprawdopodobniej słuchano na nim przebojów Mieczysława Fogga, Miry Ziemińskiej i wielki przedwojenny szlagier „Miłość ci wszystko wybaczy" Hanki Ordonówny.

Na dzień przed świętem niepodległości policjanci z Komendy Miejskiej Policji strzelali do celu. Wszystko to w zawodach strzeleckich o Puchar Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Lesznie. Do zwycięzców zawodów trafiły puchary w kategorii grupowej i indywidualnej.