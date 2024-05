Prasówka z Leszna 14.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Tłumy mieszkańców Leszna przyszły w niedzielę 12 maja 2024 do parku Heermana w Lesznie, by wziąć udział w Leszczyńskim Masterchefie i spotkać się z Anną Głogowską i Piotrem Gąsowiskim, a przy okazji najeść się do syta. Piknik ,,Apetyt na aktywność'' był poza jedzeniem także promocją ruchu i zdrowia.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.