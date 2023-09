Prasówka z Leszna 14.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W sieci pojawił się tweet kandydata na senatora z Leszna. Wpis, który dotyczył Holocaustu był był szeroko omawiany w ogólnopolskich mediach. Adam Gbiorczyk, polityk Konfederacji mówi, że tweet był nadinterpretowany. Nie przekonało to prezydenta Leszna, który w mediach społecznościowych napisał, że wstydzi się za polityka z Konfederacji i „najlepiej będzie, aby zrezygnował z kandydowania do senatu." Okazało się, że to dopiero początek, bo w tle są wybory do samorządu.