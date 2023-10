Prasówka z Leszna 18.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorkowe popołudnie 17 października 2023 doszło do zderzenia na rondzie przy Wolińskiej w Lesznie. Mężczyzna jadący elektrycznym rowerem na przejściu pieszo - rowerowym uderzył w bok osobówki, która dojeżdżała do ronda. To kierującą kia kobietę ukarano wysokim mandatem uznając, że to ona ponowi winę w tej sytuacji.