Prasówka z Leszna 20.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

„Przez 27 lat nieprzerwanie byłem w Sejmie i miałem to szczęście, że nigdy z posłami nie wypiłem kieliszka wódki" mówił w Leszczyńskiej Galerii Książki eksmarszałek Józef Zych. Pretekstem do spotkania była przypadająca w niedzielę - 21 stycznia, 150 rocznica urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera Polski z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bajpas z płyt na zarwanej drodze Osieczna-Goniembice zaproponował radny Wojciech Antoniak na sesji rady powiatu leszczyńskiego. „Czy jest na to szansa, bo tematu nie rozwiążemy w ciągu miesiąca czy dwóch" - mówił radny. Przebudowa drogi z Osiecznej do Goniembic od samego początku budziła wiele emocji i była problemem. Zanim przystąpiono do robót drogowych wycięto wszystkie drzewa, a tuż przed zakończeniem inwestycji, rozpadła się nowa ścieżka rowerowa. Wreszcie w styczniu 2024 roku pękł asfalt na nowej drodze.