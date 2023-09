Prasówka z Leszna 22.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„Tuskobus" z liderem opozycji parlamentarnej dojechał do Leszna. W spotkaniu z Donaldem Tuskiem wzięło udział kilkaset osób z Leszna i regionu, i chociaż wśród nich nie było Jarosława Kaczyńskiego, to właśnie o nim najwięcej mówił były premier. Lider Koalicji Obywatelskiej przyjechał do Leszna na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego.

Szkoła Podstawowa w Goniembicach w powiecie leszczyńskim będzie rozbudowana. Placówka zyska halę sportową i nowe sale lekcyjne oraz łącznik, a nawet laserową strzelnicę. Inwestycja ma kosztować ponad 4 miliony złotych. Część pochodzi z programu rządowego Polski Ład.