Prasówka z Leszna 23.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do 5 grudnia 2023 roku trwa głosowanie na świąteczną ciężarówkę Coca-Coli. W tym roku ciężarówka ma odwiedzić pięć miast. Słupsk, Gniezno, Lublin i Warszawa już są na liście, a piąte miasto zostanie wybrane w drodze głosowania. Do udziału w kampanii reklamowej Coca-Coli zachęca samorząd Leszna. Jeśli mieszkańcy dostatecznie zmobilizują się, to ciężarówka do Leszna przyjedzie 20 grudnia 2023 roku.

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia lodowiska w Lesznie. Pracownicy MOSIR są już w pełni gotowi do uruchomienia obiektu. Od ponad tygodnia trwają przygotowania tafli. Dziś padła konkretna data otwarcia obiektu na zimowy sezon.

Hades, Impuls, Criters, Relax - to nazwy zespołów, które trzy, a nawet cztery dekady temu co weekend bawiły mieszkańców regionu Krajny podczas zabaw tanecznych. Choć muzykom, którzy w nich grali przybyło lat, to jednak nadal chętnie chwytają za instrumenty, a Bal Klezmera to wydarzenie, gdzie znów mogą razem stanąć przed gośćmi zabawy i porwać ich do tańca.