Prasówka z Leszna 25.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Rolnicze ciągniki zablokowały parking Starej Gazowni w Lesznie podczas niedzielnej konwencji PiS 24 marca 2024. Rolnicy z Leszna i okolic przyjechali do Starej Gazowni w Lesznie, gdzie trwa konwencja wyborcza PiS. Chcą, by Mariusz Błaszczak jechał z nimi na blokadę przy S5. Rolników po godzinie blokowania wpuszczono na rozmowy z politykami. Dziennikarzom zabroniono uczestnictwa w tym spotkaniu.

Prasówka 25.03 Leszno: pozostałe wydarzenia

Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolska przyjechała w niedzielę 24 marca 2024 do Leszna, by zachęcać mieszkańców Leszna do udziału w wyborach samorządowych. Podkreślała, że jako przedstawicielka rządu w terenie chce postawić do dobre partnerstwo samorządów i właśnie administracji województwa.