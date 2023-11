Prasówka z Leszna 26.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W 2023 roku przypada 35-lecie zespołu Tańca Ludowego „Moraczewo". Zespół powołano w listopadzie 1988 roku z inicjatywy Kazimiery Różyńskiej, mieszkanki wsi Moraczewo w gminie Rydzyna. A w sobotę - 25 listopada 2023 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie zespół świętował swój jubileusz.

W sobotę - 25 listopada 2023 roku około 16.00 na drodze do Pawłowic w powiecie leszczyńskim doszło do czołowego zderzenia audi i opla. Kierowców obu auto i dwoje dzieci przetransportowano do szpitala w Lesznie i Gostyniu. Na miejscu wypadku pracują służby.