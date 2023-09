Prasówka z Leszna 27.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

16 radnych Leszna zagłosowało za uchwałą o reparacjach od Niemiec za straty poniesione przez Polskę i Leszno z powodu Drugiej Wojny Światowej. Dodatkowo, Adam Kośmider z PiS zapowiedział pismo do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w sprawie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy, które należą się Polsce.

Prasówka 27.09 Leszno: pozostałe wydarzenia

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie, do którego doszło 13 lutego 2022 roku w centrum miasta. Akt oskarżenia, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Kaliszu liczy 40 stron. Wynika z niego, że była to skrupulatnie zaplanowana, brutalna zbrodnia! Wkrótce sąd ma poinformować o dacie pierwszej rozprawy