Prasówka z Leszna 27.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Już w kolejny weekend w regionie wystartują pierwsze jarmarki bożonarodzeniowe oraz inne świąteczne imprezy. Zastanawiacie się, gdzie się wybrać? Przygotowaliśmy dla Was przegląd wybranych imprez z bożonarodzeniowych akcentem. Będzie coś dla ducha i coś dla ciała. Jedno jest pewne: będzie działo się naprawdę sporo. Szczegóły - w naszej fotogalerii.

Od dziesięciu lat w Lesznie odbywa się konkurs piosenki w języku angielskim pod hasłem "Born to Perform". Uczestniczący w nim młodzi wokaliści udowadniają, że nie tylko potrafią świetnie śpiewać, ale doskonale radzą sobie wokalnie w języku angielskim.

W sobotę - 25 listopada 2023 roku około 16.00 na drodze do Pawłowic w powiecie leszczyńskim doszło do czołowego zderzenia audi i opla. Kierowców obu auto i dwoje dzieci przetransportowano do szpitala w Lesznie i Gostyniu. Na miejscu wypadku pracują służby.