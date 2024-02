Prasówka z Leszna 28.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02, w Lesznie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Omiš w Chorwacji – odkryj niezwykłe miasto piratów. 7 miejsc, które warto zobaczyć w dalmatyńskim kurorcie”?

Prasówka Leszno 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Omiš w Chorwacji – odkryj niezwykłe miasto piratów. 7 miejsc, które warto zobaczyć w dalmatyńskim kurorcie Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

📢 Mieszkaniec Leszna na TikToku wyśmiewa dziurawe ulice Zatorza. Sadzi w dziurach kwiaty i łowi w nich ryby Mieszkaniec Leszna nagrał i umieścił na TokToku filmiki z leszczyńskiej dzielnicy Zatorze. Pokazuje na nim jak ,,łowi ryby'' i sadzi kwiaty w dziurach na ulicach Bojanowskiego i Mielżyńskich. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na fatalny stan tych ulic.

📢 Czy Zatorze przesądzi o tym, kto zostanie prezydentem Leszna? Podczas wyborów liczy się każdy głos oddany na kandydata. Stąd zabiegi kandydatów i obietnice wyborcze skierowane do mieszkańców całych ulic czy dzielnic. Przekonali się o tym mieszkańcy Zatorza podczas kampanii wyborczej w 2018 roku. Łukasz Borowiak, prezydent starający się o reelekcję wpisał do swojego programu i budżetu miasta na 2019 rok remont ulicy Święciechowskiej, a przebudowa miała ruszyć wiosną. Już po wyborach inwestycję z budżetu miasta wycofano, wtedy stowarzyszenie Zatorze przyszło na sesję rady miejskiej z transparentem Murem za Święciechowską.

Prasówka 28.02 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

📢 Kto pokieruje gminą blisko Leszna. Czterech kandydatów na fotel wójta gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, Piotr Kois, Marek Wąsowicz i Damian Małecki są kandydatami na wójta gminy Włoszakowice. Wybory będą miały miejsce w niedzielę - 7 kwietnia 2024 roku, a jeśli pierwsza tura nie wystarczy na wybranie zarządzających gminami i miastami, to kolejna będzie 14 dni później. 📢 Setki kierowców utknęły na S5 pod Lesznem. ,,Stoimy tu 4 godziny i pojawiają się problemy'' - alarmują. Jeden pas odblokowano po 13.00 Siedem osób rannych w tym dwie ciężko – to skutki karambolu ponad dwudziestu samochodów na trasie S5 pod Lesznem. To było największe zderzenie z całej serii wypadków, jakie miały miejsce na zamglonym od rana odcinku ekspresówki. Teraz problemem okazuje się to, że na zablokowanym odcinku utnęło kilkuset kierowców, którzy od ponad trzech godzin nie mogą wydostać się z odciętej przez służby drogi ekspresowej. ,,Pojawiają się problemy'' - alarmują nas stojący w korku.

📢 Zdobył kilka ośmiotysięczników. Adam Bielecki, znany himalaista przyjechał do Leszna O ośmiotysięcznikach, wspinaczce na szczyt góry w Himalajach, i tym co jest ważne, mówił w Lesznie Adam Bielecki. Bielecki jest himalaistą, który o górach wie prawie wszystko, a swoją wiedzą podzielił się w poniedziałek - 26 lutego 2024 roku z publicznością w Teatrze Miejskim w Lesznie. Organizatorem spotkania było Małe Kino. 📢 Busem wjechał w tira. Droga S5 pod Lesznem zamknięta. Powodem są wypadki we mgle Policja zamknęła drogę eksperesową S5 między węzłami Święciechowa i Lipno we wtorek 27 lutego 2024. Powodem jest seria wypadków, które od rana mają miejsce na obu pasach w stronę Poznania. Ruch ma zostać czasowo skierowany na drogę wojewódzką 309, ale wielu kierowców utknęło w korku nie mogąc zjechać z zamkniętego odcinka S5. Na jednym z pasów bus wjechał w tył czekającej w korku ciężarówki. Dwie osoby zostały zakleszczone.

📢 Seria poważnych wypadków w okolicach Leszna od rana 27 lutego 2024. Gęste mgły utrudniają widoczność Do serii wypadków drogowych dochodzi od rana we wtorek 27 lutego 2024 w okolicach Leszna.. Najpierw w Święciechowie zderzyły się trzy samochody, a krótko potem na odcinku S5 między Lesznem a Lipnem z lawety spadła koparka. Kolejny wypadek zgłoszono służbom po 8.30. Na S5 bus wbił się w ciężarówkę. Jedna osoba jest zakleszczona. 📢 Czy PiS straszy cudzoziemcami? Radny Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Nowacki kandydatem na prezydenta Leszna Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na prezydenta Leszna i miejskich radnych. Drużynę do zwycięstwa ma poprowadzić radny Mariusz Nowacki. Kandydat na prezydenta w swoim przemówieniu mówił o przestępstwach, które w Lesznie popełniają obcokrajowcy. „Nie znam dokładnych statystyk, ale wiem, bo to znalazło się w sprawozdaniu komisji praworządności i porządku publicznego" mówił Mariusz Nowacki. Czy motywem przewodnim kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie będą cudzoziemcy i rosnąca w Lesznie liczba przestępstw? O tym przekonamy się przez najbliższy miesiąc dzielący nas do wyborów, które odbędą się 7 kwietnia 2023 roku.

📢 Koalicja Obywatelska w Lesznie przedstawia pięć pierwszych propozycji wyborczych Pięć pierwszych propozycji wyborczych zaprezentowała dziś w Lesznie Koalicja Obywatelska. Kandydaci do samorządu zamierzają na kolejnych spotkaniach z mediami odsłaniać kolejne swoje pomyły wyborcze. Jak wygląda pierwsza piątka ,,konkretów'' KO w Lesznie?

