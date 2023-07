Prasówka z Leszna 31.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W ciągu roku 100 najbogatszych Polaków wzbogaciło się o ponad 40 mld złotych. Chociaż na podium nastąpiła mała rewolucja, a z listą pożegnało się wiele znanych twarzy, to najbogatszy Polak zgromadził fortunę porównywalną do majątku Giorgio Armaniego. Oto najnowsza edycja Listy 100 Najbogatszych Polaków „Wprost”.

Mija dokładnie 16 lat od wybuchu pożaru w dyskotece Heaven w Lesznie. Doszło do tego ostatniego dnia lipca 2007 roku. W nocy wewnątrz klubu wybuchł pożar, który zniszczył całe wnętrze. Podejrzewano podpalenie, ale sprawy nie wyjaśniono do dziś, a śledztwo umorzono. Klub działa w Lesznie do dziś.