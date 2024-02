Prasówka z Leszna 9.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

„Poloneza czas zacząć" zwróciła się do uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, dyrektorka szkoły Irena Szynkarek. W maju do egzaminów przystąpią uczniowie dziewięciu klas maturalnych. Wszystkim tegorocznym maturzystkom i maturzystom życzymy samych piątek podczas egzaminów.

Planując wakacyjną podróż do Europy, nie zawsze trzeba kierować się do stolicy kraju. Czasem odwiedzenie drugiego co do wielkości miasta może okazać się równie atrakcyjne, a nawet bardziej ekonomiczne. Oto sześć miejskich alternatyw, które warto rozważyć, podróżując po europejskich lądach.