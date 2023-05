Prezent dla szkoły. Firma KSB Polska przekazał sprzęt elektroniczny Zespołowi Szkół Technicznych w Lesznie

Przekazanie sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Technicznych w Lesznie

Kolejny sprzęt od firmy KSB Polska trafił do Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Prezent od firmy mieszczącej się przy ulicy Energetyków szkoła dostał po raz trzeci. Przez dwa lata przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji pomp podarowało szkole 30 komputerów, a teraz do szkoły trafiły 3 monitory 55 calowe, 3 tablice interaktywne i 2 nowoczesne projektory. Chociaż sprzęt nie jest całkiem nowy, to z powodzeniem będzie służył uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie.

Przekazane szkole sprzęt jest w bardzo dobrym stanie - podkreślił prezes KSB Polska Jakub Błęcki

Dariusz Staniszewski

Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych pracują w firmie KSB Polska, dlatego można śmiało powiedzieć, że szkoła jest "kuźnią kadr" firmy.