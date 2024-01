Prezydent przedstawi projekt nowej drogi. Co powiedzą mieszkańcy Leszna?

Mieszkańcy Leszna poznają projekt nowej drogi do Gronowa

Nowa droga do Gronowa to zadanie, na które czekja wszyscy mieszkańcy Leszna. Właśnie miał być ogłaszany przetarg na to zadanie, ale pojawiły się problemy w fazie projektowej, które wydłużą procedury o…

Dodatkowo mieszkańcy zgłosili do budżetu obywatelskiego na 2023 rok projekt budowy nowej drogi łączącej Gronowo z rondem Antoniny. Na projekt zagłosowało ponad 1 800 osób, co gwarantuje pierwsze 700 000 złotych na to zadanie. To o wiele za mało, pieniędzy nie wystarczy na projekt i budowę. Właśnie podczas spotkania z mieszkańcami Leszna przedstawiony zostanie projekt budowy drogi.