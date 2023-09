Prognoza pogody na tydzień dla Leszna. Zobacz, co zapowiadają meteorolodzy od jutra (20.09) do poniedziałku

Jesienny deszcz? Sprawdź, ile go będzie według prognozy pogody w Lesznie w tym tygodniu

Pogoda tygodniowa dla Leszna pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Leszna, poczynając od jutra (20.09), aż do poniedziałku, 25.09). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Pogoda na tydzień w Lesznie: środa, 20.09 Spodziewana temperatura w środę w Lesznie to 24°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 14°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Leszna środę, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Leszna, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 22°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-zachodni. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 20.09.2023: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

Prognoza pogody na tydzień dla Leszna: czwartek, 21.09 Spodziewana temperatura w czwartek w Lesznie to 27°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 16°C. W oparciu o prognozy pogody dla Leszna na czwartek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Leszna, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 24°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 21.09.2023: Temperatura w dzień: 27°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

Pogoda na tydzień w Lesznie: piątek, 22.09 Spodziewana temperatura w piątek w Lesznie to 23°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 13°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Leszna piątek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Leszna, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 23°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 22.09.2023: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 37%.

Indeks promieniowania UV: 3.0

Pogoda na tydzień w Lesznie: sobota, 23.09 Spodziewana temperatura w sobotę w Lesznie to 18°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 9°C. W oparciu o prognozy pogody dla Leszna na sobotę możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Leszna, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 23.09.2023: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 9°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Pogoda na tydzień w Lesznie: niedziela, 24.09 Spodziewana temperatura w niedzielę w Lesznie to 17°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 8°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Leszna niedzielę, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Leszna, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 24.09.2023: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 6%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

