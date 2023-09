Przebudowa tej drogi może potrwać kilka miesięcy. To będzie test nowej technologii - mówią urzędnicy Michał Wiśniewski

Ulica Lotnicza w Lesznie-Strzeżewicach przechodzi remont. Prace i co za tym idzie, także utrudnienia mogą potrwać nawet do grudnia. Droga zyska nową nawierzchnię na co czeka wielu mieszkańców też pod leszczyńskiej dzielnicy.