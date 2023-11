Przedszkola w Lesznie. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Lesznie?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku , zdecydować o tym może bezpośrednio dyrekcja przedszkola.

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Lesznie?

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zwykle w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym?

Przedszkola niepubliczne w Lesznie działają zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do wybranej placówki wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle istotna dla rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, malować. Zabawa w grupie pomaga w przyswajaniu podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.