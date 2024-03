Przedszkola w Lesznie w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Lesznie?

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Lesznie?

Nauka w przedszkolu jest wielce istotna w sferze rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.