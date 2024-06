Przegląd prasy 10.06.2024 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Prasówka Leszno 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

O 21.00 zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do urn poszło niecałe 40 procent uprawnionych, to dużo mniej niż w głosowaniu z 15 października do parlamentu krajowego. Po raz pierwszy od 10 lat wybory nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość.