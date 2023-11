Przegląd prasy 10.11.2023 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Duża sala widowiskowa na 600 osób w budynku po Miejskiej Bibliotece Publicznej, czy to jest możliwe? Prezydent Leszna Łukasz Borowiak chciałby, aby tak zagospodarować opuszczony budynek w centrum Leszna. Ale to nie jest wszystko, bo mowa jest też o działce od strony ulicy Zielonej. A skąd pieniądze na tę inwestycję? Samorząd będzie wnioskował o unijne dofinansowanie inwestycji w samym centrum Leszna.

Jabłka to jeden z najpopularniejszych w Polsce owoców. Są cenione za dużą zawartość błonnika, witaminy C i potasu. Jednak nie wszyscy powinni je jeść, m.in. dlatego, że przy niektórych schorzeniach mogą prowadzić do podrażnienia układu pokarmowego i zaostrzyć objawy choroby. Zobacz, przy jakich dolegliwościach należy unikać lub ograniczać spożywanie jabłek.