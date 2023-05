Przegląd prasy 14.05.2023 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Zwiedzanie ratusza i premiera filmu o Leonie Rozpendowskim, to tylko część atrakcji, które przygotowano na Noc Muzeów 2023. Do akcji włączyło się m.in. Muzeum Okręgowe i Galeria MBWA w Lesznie. Przygotowano bogaty i różnorodny program, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Udział w wydarzeniu zorganizowanym w sobotę - 13 maja 2023 był bezpłatny.

W sobotę - 13 maja 2023 roku ponad 200 biegaczy i biegaczek wzięło udział w 2 Pikniku Kardiologicznym. Zawodnicy biegli na dystansie 5 i 10 kilometrów leśnymi duktami Nowego Światu w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Wszystko po to, aby ustrzec się zawału serca.

Gwarnie i tłoczno zrobiło się w sobotę - 13 maja 2023 roku przy szkole w Zaborowie. W jednym miejscu jest naraz ponad tysiąc osób z celiakią i na diecie bezglutenowej. To największe spotkanie bezglutenowców w Polsce. Taka rangę ma Ogólnopolski Dzień Diety Bezglutenowej w Lesznie.

Hotel Sułkowski w Boszkowie zmienił właściciela i nazwę. Teraz nazywa się Antonińska Resort Spa, i jest to dopiero początek zmian. Hotel będzie rozbudowany, tak, aby nowa część spełniała wszystkie warunki potrzebne do otrzymania 5 gwiazdek, które w polskiej klasyfikacji oznaczają najwyższą jakość. Wiadomo, że po przebudowie hotel nie będzie zasłaniał jeziora z ulicy Dworcowej, bo stary i nowy budynek połączy przeszklony łącznik. Będzie też wisienka na torcie zmian nawiązująca do tradycji Jeziora Dominickiego.