Przegląd prasy 16.03.2024 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Łukasz Borowiak z PL 18, Adam Gbiorczyk z Drużyny dla Leszna, Mariusz Nowacki z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Zielonka z Koalicja dla Leszna i jedyna kobieta w tym gronie, Kamila Schaschner reprezentująca Wolną Polskę, są konkurentami do fotelu prezydenta Leszna. Sprawdziliśmy wysokość pensji prezydenta Leszna. Nie są to małe pieniądze, bo chociaż Leszno nie jest w gronie dużych miast, to wysokość prezydenckiej pensji nie odbiega od tego, co dostaje prezydent Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Poznania.