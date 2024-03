Przegląd prasy 20.03.2024 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Prasówka Leszno 20.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

„Glos leszczyński" był najczęściej czytaną gazetą w Lesznie w dwudziestoleciu wojennym. „Była to gazeta, w której jak w zwierciadle odbijało się życie Leszna. Głos w odróżnieniu od współczesnych lokalnych gazet był oknem na świat. Bo w dobie, gdy nie było internetu, nie było telewizji, a radio miał mało kto, gazeta opowiadała o tym, co dzieje się na świecie, w Polsce i Wielkopolsce" mówiła dr Kamila Szymańska, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Lesznie i autorka książki zatytułowanej „Leszno ma głos. Głos leszczyński1920-1939". Prezentacja książki miała miejsce we wtorek, 19 marca 2024 roku w Leszczyńskiej Galerii Książki.