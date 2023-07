Przegląd prasy 21.07.2023 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Zawsze jest dobry czas na podróżowanie, natomiast najlepszą okazją, by wcielić plany w życie jest czas wakacji. Sprawdziliśmy czy wycieczka jednodniowa z dziećmi pociągiem jest wykonalna. Przygotowaliśmy dla Was listę miejsc, dokąd możecie udać się z Poznania pociągiem na jednodniową wycieczkę oraz kilka rad, jak dobrze przeżyć taką podróż. W galerii przykład jednodniowej wycieczki do Warszawy wraz z miejscami, które można zwiedzić.