Przegląd prasy 26.02.2024 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

To było niezwykłe spotkanie. Goście Biblioteki Ratuszowej mogli w niedzielne (25.02.2024) popołudnie wysłuchać recitalu pianistycznego Tomasza Biberstajna, który połączono z premierą najnowszej książki Ryszarda Biberstajna zatytułowanej "Sen Ikara".

Czy zima odchodzi już w zapomnienie i wkrótce zawita wiosna? Z pewnością wiele osób zadaje sobie to pytanie. Wprawdzie kalendarzowa wiosna rozpoczyna się dopiero w drugiej połowie marca, ale jej pierwsze oznaki już można zaobserwować.

Choć mamy luty, we Włoszakowicach zainaugurowano rok akademicki. I to jaki! Działalność rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku, który został założony przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.