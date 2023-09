Przegląd prasy 28.09.2023 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Pod hasłem ,,Kobiety na wybory'' kandydatki Koalicji Obywatelskiej przekonywały dziś (środa 27 września 2023) w centrum Leszna do udziału w wyborach parlamentarnych 15 października. Zdaniem wszystkich kandydatek to właśnie głosy kobiet mogą zdecydować o wynikach wyborczych.

Szykuje się ponowny remont ulicy Niepodległości na jej brukowanej części do ronda Solidarności do Ofiar Katynia. Ten odcinek modernizowano już w 2020 roku, przekładając bruk na tym właśnie odcinku. Czy remont drogi po 3 latach to konieczność?