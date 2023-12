Przegląd prasy 3.12.2023 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Po ciemku, w śniegu, z czołówkami – w takich warunkach do biegów na kilku dystansach stanęli w tym roku uczestnicy IV Charytatywnego Tripu Nocnego 2023 organizowanego przez Przyjacielską Grupę Biegowa ,,Leśne Dziki''. Całe to ekstremalne wydarzenie odbyło się w szczytnym celu. Zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację Dobrochny Dudziak i Mikołaja Leśniewicza.

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.