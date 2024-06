Przegląd prasy 4.06.2024 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

„W Polsce brakuje rąk do pracy, a nie jest ich nadmiar. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą na taką inicjatywę" mówił w Lesznie Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł krytycznie odniósł się do propozycji skrócenia czasu pracy do czterech dni w tygodniu. Mówi o tym Lewica Razem i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od czerwca rozpoczyna się letni sezon w Boszkowie nad jeziorem Dominickim. Popularne letnisko w tym roku na początku czerwca na jest oblegane tak tłumie jak przed rokiem, ale ma na to z pewnością wpływ pogoda. Co nowego pojawiło się w Boszkowie i jakie zaszły zmiany? Wybraliśmy z aparatem, by to sprawdzić.