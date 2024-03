Przegląd prasy 6.03.2024 Leszno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Tomasz Malepszy w 2024 roku będzie obchodził swoje 78 urodziny. Były sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lesznie i prezydent miasta, nie powiedział Stop, i nadal chce decydować o tym, co dzieje się w Lesznie. Po raz drugi będzie kandydatem do rady miejskiej z listy PL18, której liderem jest Łukasz Borowiak. Wcześniej Borowiak rzucił legitymację Solidarności, po tym jak związek zawodowy przyznał Malepszemu statuetkę „Przyjaciela Solidarności”. Teraz przygarnął 78-latka na swoje listy wyborcze.

6 kwietnia 2024 roku ruszy 38. Bieg Sokoła w Bukówcu Górnym. Zawodnicy jak zawsze wyruszą w trasę na różnym dystansie. Wszystko zależ od możliwości zawodników, bo liczy się dobra zabawa w towarzystwie amatorów biegania. Chociaż do zawodów został jeszcze miesiąc, to już trwają zapisy na bieg organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Bukówcu Górnym.

To co dzieje się przy przedszkolu na Stanisława Żeromskiego trudne jest do opisania. Rodzice dowożący dzieci do „Misia Uszatka" zastawiają bramy wjazdowe, parkują na samym skrzyżowaniu ulic Stanisława Żeromskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego czy parkują pod prąd na jednokierunkowej ulicy. Powodem ogromnego chaosu na ulicach przy przedszkolu jest brak miejsc postojowych, i wszystko wskazuje na to, że miejsc postojowych nie przybędzie, a „wolna amerykanka" w której wszystko jest dozwolone będzie trwała dalej.

Wpadli wprost pod okiem kamer z monitoringu paląc marihuanę w Lesznie. Straż miejska namierzyła grupę młodych mieszkańców Leszna w parkiu przy placu Kościuszki. Zapis z kamer ujawnił nie tylko palenie, ale też to, że wśród uczestników była osoba małoletnia. Temu, kto udostępnił jej susz, grożą teraz dodatkowe konsekwencje.